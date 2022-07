Centro-Oeste de Vôlei de Praia acontece neste final de semana

Neste final de semana acontece em Campo Grande a Seletiva Centro-Oeste de Vôlei de Praia a partir das 8hs na Praça Esportiva Belmar Fidalgo. A competição terá 16 duplas de quatro unidades da federação participando da seletiva.

De acordo com a organização, as duplas representarão os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Serão dez duplas sul-mato-grossenses, dos municípios de Campo Grande, Amambai, Corumbá e Três Lagoas.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, no Estado existem ótimos atletas e que sempre trazem orgulho ao participarem de competições contra equipes em outros lugares do país. “O vôlei de praia é um esporte muito destacado em nosso Estado. Com certeza, estamos com ótimas expectativas”, diz.

Com o objetivo selecionar as três melhores duplas masculinas e femininas, para disputa da etapa nacional da modalidade, em 2022 a fase nacional acontece em Natal (RN) nos dias 28 e 30 de agosto.

As duplas que forem classificadas em primeiro lugar já garantem uma vaga na fase principal do campeonato, e os segundos e terceiros lugares disputam o classificatório na etapa. Confira as duplas e o cronograma das disputas:

Messias e Ricardo, de Campo Grande;

Max e Marcos Vinícius, Amambai;

Rafael e Luiz, de Campo Grande;

Nilton e Deivison, de Corumbá;

Guilherme e João Salomão, de Campo Grande e Três Lagoas;

Ana Galhardo e Ana Sanches, de Campo Grande;

Danniely e Bruna, de Campo Grande e Três Lagoa;

Kethelyn e Julia, de Campo Grande;

Victória e Melissa, de Campo Grande;

Larissa e Rafaela, de Campo Grande.

