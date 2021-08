CBLOL Academy 2021: Flamengo vence e conquista o bicampeonato

O Flamengo fez valer a famosa frase “a base vem forte” e novamente conquistou o título CBLOL Academy 2021, a categoria de base do competitivo de League of Legends no Brasil. Jean Mago e companhia venceram a paiN por 3-1 na decisão e garantiram o segundo troféu da liga

O Flamengo teve uma Fase Regular excelente e terminou na primeira colocação, com 14 vitórias e apenas 4 derrotas. Com o resultado o time rubro-negro se classificou diretamente para as semifinais e não teve dificuldades para vencer a FURIA por 3-1.

Na final enfrentou a paiN, que foi uma das surpresas do torneio. O time se classificou no limite (6° lugar), mas cresceu nos playoffs e venceu a LOUD (3-0) e Vorax Liberty (3-1).

A final foi controlada pelo Flamengo, que começou vencendo os dois primeiros jogos. A paiN respondeu com a vitória na terceira partida, mas na quarta partida o FLA conseguiu se recuperar e garantiu o GG, finalizando a série em 3-1 e garantindo o título.

Além da taça, o Flamengo também levou para casa a premiação de R$ 12 mil. Jean Mago, que fez sua estreia no competitivo este ano, levou o título de craque da Etapa.

