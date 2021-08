CBLOL 2021: “Robo não merecia perder”, diz brTT

Na primeira semifinal do CBLOL (Campeonato Brasileiro de League of Legends) de 2021, a Rensga mostrou o motivo de ter sido o time mais consistente do segundo turno da Fase Regular e venceu a paiN, atual campeã, por 3-2. Com a vitória os cowboys estão classificados para a final da competição.

No Twitter, brTT lamentou a derrota e disse estar triste principalmente pelo Robo, um dos destaques da paiN principalmente no último jogo. O atirador ressaltou que jogou abaixo da média, mas que Robo “não merecia perder essa semi”.

”To muito triste com esse resultado, minha performance foi bem abaixo do que tava jogando cblol/treinos, e o Robo não merecia perder essa semi, o que ele ta jogando/joga tem vaga em times grandes como LEC e LCS fácil Parabéns Rensga, jogaram MTO acima do que eu esperava”

Logo em seguida brTT comentou estar mais triste pelo Robo do que por ele mesmo. ”To muito mais triste por ele do que por mim, porque eu não merecia ganhar isso, mas ele merecia. Então deem todo amor e carinho ao Robo e aos outros por favor, não precisam ter dó de mim, mas eles deram o sangue e fizeram de tudo para trazer essa vitória.”

O Campeonato Brasileiro de League of Legends é a principal competição do jogo eletrônico League of Legends no Brasil, administrada por sua desenvolvedora, Riot Games.

