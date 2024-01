CBG aposta na seleção masculina de ginástica artística para conquistar últimas vagas para Paris 2024

No próximo dia 10 de janeiro, sábado de Carnaval, a Seleção Brasileira de Ginástica Artística Masculina começa sua jornada rumo ao Egito, visando a participação na etapa do Cairo da Copa do Mundo. O evento será realizado no Cairo International Stadium, com as disputas ocorrendo de 15 a 18 de fevereiro.

As classificatórias estão programadas para os dias 15 e 16, enquanto as finais terão início no dia 17, estendendo-se até o dia seguinte. Vale destacar que a etapa do Cairo assume uma importância crucial, sendo o ponto de partida para determinar os atletas que conquistarão as últimas vagas olímpicas destinadas aos Jogos de Paris. O Brasil entra na competição com o objetivo de assegurar sua presença nessa disputa olímpica.

Os ginastas convocados para representar o Brasil são Arthur Nory, do Esporte Clube Pinheiros, Bernardo Actos Miranda e Caio Souza, ambos do Minas Tênis Clube, e Yuri Guimarães, da Agith. O time conta com atletas talentosos e determinados a buscar o melhor desempenho nas competições internacionais.

Os treinadores encarregados de preparar a equipe são Cristiano Albino, Lourenço Ritli e Ricardo Yokoyama, enquanto o chefe de delegação será Hilton Dichelli. A expectativa é alta, e a delegação brasileira está focada em mostrar sua excelência e competência nos aparelhos de ginástica artística.

A participação na etapa do Cairo não apenas representa uma oportunidade de conquistar medalhas, mas também marca o início de uma jornada crucial na busca por vagas nos Jogos Olímpicos de Paris.

Com informações da CBG