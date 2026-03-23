CBF sorteia nesta tarde os confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) realiza nesta segunda-feira (23), o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil. O evento acontece na sede da entidade, no Rio de Janeiro, a partir das 13h (horário de MS).

A 5ª fase marca uma mudança importante no formato da competição. É a primeira etapa disputada em jogos de ida e volta e reúne 32 clubes, divididos em dois potes com base no ranking nacional da CBF. Os confrontos são definidos com um time de cada pote, sem restrições adicionais, o que permite a formação de duelos entre equipes de grande expressão logo nesta fase.

No pote 1 estão os clubes mais bem colocados no ranking, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Athletico Paranaense, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bragantino e Santos.

Já o pote 2 reúne as demais equipes classificadas, entre elas Vitória, Ceará, Coritiba, Mirassol, Chapecoense, Remo, Paysandu, Operário do Paraná, Athletic, Confiança, Atlético Goianiense, CRB, Jacuipense, Juventude, Goiás e Barra.

Os confrontos terão jogos de ida previstos para os dias 22 e 23 de abril, enquanto as partidas de volta estão marcadas para 13 e 14 de maio. Em termos financeiros, cada clube garantirá cerca de R$ 2 milhões pela participação nesta fase, com um bônus de aproximadamente R$ 3 milhões para quem avançar às oitavas de final. A partir deste ano, o campeão será definido em final única com sede pré-definida.

A participação de Mato Grosso do Sul no torneio terminou na terceira fase com a eliminação do Operário para o Vila Nova nos pênaltis após empate por 1 a 1. Ivinhema e Pantanal se despediram do torneio nas fases anteriores.

No mesmo evento, a CBF também realiza o sorteio da fase preliminar e da primeira fase da Copa do Brasil Feminina, que contará com 66 equipes e um total de 72 partidas.