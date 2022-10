CBF afasta árbitros de Flamengo x Santos

A CBF optou por afastar os árbitros da partida entre Flamengo x Santos, que aconteceu na noite de ontem (25), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Peixe emitiu uma carta aberta com críticas a atuação da arbitragem, com ênfase em um lance específico.

Um dos lances capitais da partida aconteceu já nos acréscimos do primeiro tempo. Após jogada pela direita do ataque do Santos, Camacho acabou derrubado por Matheuzinho dentro da área. O árbitro André Luiz de Freitas Castro mandou o jogo seguir e, na sequência, o Flamengo abriu o placar. Os jogadores protestaram muito após o gol. Como forma de manifestar a indignação, os atletas não deram entrevista após a partida, tampouco o técnico interino Orlando Ribeiro.

CBF emite nota

O erro da arbitragem repercutiu nas redes sociais e aumentou a pressão sobre a arbitragem. Em nota, A CBF confirmou que os árbitros vão participar do Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem. Confira a nota na íntegra

“A Comissão de Arbitragem da CBF resolveu suspender por tempo indeterminado os Árbitros André Luiz de Freitas Castro e o Árbitro de Vídeo (VAR) Adriano Milczvski por entender que o desempenho deles, na partida entre as equipes CR Flamengo x Santos FC, válida pela 34ª rodada da Série A 2022, foi abaixo dos padrões exigidos. Os referidos oficiais serão incluídos no Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem.”

