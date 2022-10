Cássio está apto para jogar e deve reforçar Corinthians na final

A reportagem apurou que o goleiro treina normalmente no CT Joaquim Grava há três dias. Ele está recuperado do problema, portanto sua escalação como titular depende apenas de Pereira, que já disse publicamente que “conta com ele para a final”.

Cássio passou a ter dores no pé direito durante o empate contra o Juventude, na terça-feira (4). No sábado (8), ele não enfrentou o Athletico-PR por precaução, pela importância do jogo seguinte, justamente esta primeira final contra o Flamengo.

A Copa do Brasil é um dos únicos títulos que Cássio ainda não conquistou no Corinthians. Ele e os companheiros entram em campo às 21h45 (de Brasília) desta quarta, na Neo Química Arena, para o jogo de ida da decisão. A volta está marcada para quarta-feira que vem (9), no mesmo horário, no Maracanã.

Com informações da Folhapress, Por Arthur Sandes