Carlo Ancelotti estreia no comando da Seleção Brasileira em duelo decisivo contra o Equador pelas Eliminatórias

O técnico italiano Carlo Ancelotti faz nesta quinta-feira (5) sua aguardada estreia à frente da Seleção Brasileira. O primeiro desafio será diante do Equador, em Guayaquil, às 19h (horário de Mato Grosso do Sul), pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

O confronto marca um duelo direto por posições na parte de cima da tabela. O Brasil ocupa atualmente a quarta colocação, com 21 pontos, enquanto o Equador aparece na vice-liderança, com 23. A Argentina, com 31 pontos, já está matematicamente classificada para o Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

A expectativa é de que na estreia de Ancelotti, a Seleção Brasileira deve ir a campo com, Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alex, Alexsandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Gérson, Estêvão, Richarlison e Vini Jr.

Entre os reservas está o meia sul-mato-grossense Ederson, que poderá ser opção no segundo tempo.

Já o time equatoriano, comandado por Sebastián Beccacece, deve ser escalado com, Hernán Galíndez, Angelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Alan Minda, Kevin Rodríguez.

A estreia de Ancelotti tem sido assunto nas redes sociais e até virou tema de enquete do Campo Grande News, que quer saber como os torcedores avaliam o novo treinador: “confiante”, “pessimista” ou “nem liga”? A enquete está disponível no site do jornal.

Com o novo formato das Eliminatórias, seis seleções se classificam diretamente para o Mundial, e a sétima colocada vai à repescagem internacional. A disputa segue acirrada entre Brasil, Paraguai (também com 21 pontos), Colômbia (20) e Venezuela (15).

Após o duelo contra o Equador, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira (10), contra o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo. Equador x Brasil será transmitido ao vivo pela Globo e Sportv, às 19h (MS).

A rodada das Eliminatórias começa nesta quinta-feira com os confrontos:

– Paraguai x Uruguai

– Chile x Argentina

– Na sexta-feira (6) jogam:

– Colômbia x Peru

– Venezuela x Bolívia

Além das Eliminatórias, o futebol feminino também ganha destaque nesta quinta. Às 16h30 Ferroviária e Santos jogam pelo Campeonato Paulista Feminino. Na quarta-feira, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 2 e o Corinthians goleou o Taubaté por 5 a 1.

