Capoeiristas de MS participam de Campeonato Brasileiro

A Federação Sul Matogrossense de Capoeira FESC promoveu em parceria com a Confederação de Capoeira Desporto do Brasil CCDB, neste final de semana pp., um Seminário de Capoeira Educação e Curso de Árbitro Mesário de Capoeira. Os Mestres Valdenor Silva dos Santos e José Caldas Coelho foram responsáveis pela formação dos participantes.

O Presidente da FESC, Prof. Moacir Barbosa está com sua equipe, mobilizando atletas do Estado para participarem do Campeonato Brasileiro de Capoeira 2023 nas categorias Adulto, Master e Senior (Masculino e Feminino) em Londrina PR, o evento brasileiro tem a supervisão da Federação Internacional de Capoeira FIC.

A Diretoria da CCDB juntamente com o Presidente da FESC foram recebidos pelo Prof. Herculano Borges, Diretor Presidente da FUNDESPORTE do Estado do Mato Grosso do Sul, onde foram feitas projeções para o avanço da arte marcial brasileira para 2024, além de estarem com a Prefeita de Campo Grande a Dra. Adriane Barbosa Lopes e o Secretário Municipal Odair Serrano Presidente da Fundação Municipal de Esporte. FUNESP.

