Canoagem: Aquidauanense disputa sua 1ª prova no exterior

O sul-mato-grossense Edgar Silva Balbuena está em Pitesti, Romênia, onde disputa pela primeira vez o Campeonato Mundial de Canoagem Maratona. O aquidauanense que completa 20 anos daqui a um mês disputa sua primeira competição fora do país.

De acordo com a CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem), todos os custos referentes a hospedagem, transporte e alimentação deverão ser custeados pelos próprios atletas. Isto porque, segundo a entidade nacional, a Canoagem Maratona é uma modalidade não olímpica e, portanto, não dispõe de recursos provindos da Lei Agnelo Piva, repassado por meio do COB (Comitê Olímpico do Brasil). Balbuena recebe bolsa estadual.

O aquidauanense viajou na segunda-feira (27) rumo à Europa. Conforme a programação, Edgar deve disputar a categoria K1 Sênior nesta quinta-feira. “É meu primeiro Mundial e a euforia está à flor da pele. Como é a primeira vez que participo, não tenho nem ideia de como vai ser, as chances que eu tenho, mas vou trabalhar em cima dos tempos atingidos em competições passadas”, disse o atleta, em entrevista à Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

Em 2020, Edgar chegou a garantir vaga ao Mundial na modalidade descida, que aconteceria nos Estados Unidos, mas que acabou cancelado em razão da pandemia da COVID19. Neste ano, o sul-mato-grossense também se classificou ao evento internacional do mesmo estilo, com sede em Bratislava, na Eslováquia, porém optou por disputar o de canoagem maratona. “Decidi ir à Romênia, porque sei que é o que tenho mais chances de me dar bem”, explica.

Para competir no exterior, Edgar precisou de ajuda financeira e promoveu “vaquinha virtual”.

(Texto de Luciano Shakihama)

