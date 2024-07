Campo-grandense disputará Mundial de vôlei de praia na China

Natural de Campo Grande, a atleta de vôlei de praia, Ana Beatriz Sanchez, de 16 anos, está entre as convocadas para participar do Campeonato Mundial Sub-19, realizado a partir do dia 27 de julho na cidade de Shangluo, na China.

Morando atualmente no Espírito Santo, a jovem fará dupla com a atleta Maria Julia Guanabara Pimentel. Ambas atuam juntas no esporte há algum tempo e colecionam vitórias nos campeonatos brasileiros sub-17 e sub-19.

Para o mundial, a dupla está treinando na França. Ana retorna a Campo Grande na próxima semana, onde aguarda a partida para o continente asiático.

Além das duas convocadas, o time Brasil terá no vôlei feminino as atletas Julhia Perandre Furtado Alonan, do Espírito Santo, e Marcela de Souza Mattoso Barbosa, do Rio de Janeiro.

