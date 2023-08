Campo Grande sediará a etapa da Marcas Brasil Racing em setembro

Em setembro, Campo Grande receberá a quarta das seis etapas da primeira temporada da Marcas Brasil Racing (MBR). O evento contará com quatro corridas nas categorias Super, A, B e Sênior entre os dias 01 e 03 de setembro.

Considerada por pilotos, uma das pistas mais desafiantes do país, o autódromo da Capital do Mato Grosso do Sul possui uma extensão de 3.433 metros com áreas largas de escape e três tipos de traçados, o que apresenta emoções aos pilotos. O circuito que é no sentido anti-horário, e possui três curvas para direita e seis para o lado esquerdo e dispõe de uma das maiores retas do Brasil, com 960 metros. A parte de infraestrutura conta com 28 boxes, 25 camarotes e uma sala VIP. O autódromo foi inaugurado em 05 de agosto de 2001.

Visita e aprovação da AEMBRA (Associação Esportiva Marcas Brasil Racing)

Associação Esportiva Marcas Brasil Racing, promotora do evento, alterou a data da corrida, prevista para o dia 20 de agosto. O autódromo Orlando Moura passou por obras de reparos recentes e tem totais condições de receber a categoria.

“Estivemos em visita ao autódromo e a AEMBRA solicitou poucas melhorias na infraestrutura e manutenção do circuito”, comentou Alexandre Rafael Pech, presidente da AEMBRA. “Estou muito feliz pelo reconhecimento de toda a organização do evento acerca da qualidade do autódromo”, destaca Alexandre Pech.

E completou: “É uma satisfação incomensurável poder estrear no autódromo de Campo Grande uma prova da MBR. A categoria vai movimentar todo o trade de turismo e gastronômico da nossa cidade e nós já estamos ansiosos para a chegada da etapa. Será uma grande prova”.

De âmbito nacional, a Marcas Brasil Racing percorre as pistas de seis autódromos diferentes localizados em cinco Estados do país, contemplando 24 corridas no ano. O calendário iniciou em Goiânia (GO), com a abertura realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Depois, foi a Cascavel (PR) no autódromo Zilmar Beux e Viamão (RS), onde as disputas foram travadas no autódromo de Tarumã e chegou à metade da temporada. E agora, em Campo Grande (MS), no Autódromo Orlando Moura. Em seguida parte para Curvelo (MG), no Circuito dos Cristais, e encerra a temporada 2023, em Londrina (PR), no autódromo Ayrton Senna.

Para mais informações, o site do evento é o www.marcarbrasilracing.com.br ou no Instagram da categoria.

Confira os locais e datas do calendário da MBR 2023:

1ª Etapa – 12 de março – Goiânia / GO

2ª Etapa – 14 de maio – Cascavel/PR

3ª Etapa – 16 de julho – Tarumã/RS

4ª Etapa – 03 de setembro – Campo Grande/MS

5ª Etapa – 22 de outubro – Curvelo/MG

6ª Etapa – 26 de novembro – Londrina/PR

