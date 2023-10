Campo Grande sedia a Taça Brasil de Clubes Sub-10

Começa nesta semana, a 2º edição da Taça Brasil de Clubes Sub-10 de Futsal Masculino. Os jogos acontecem entre os dias 9 a 14 de outubro, no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o tradicional Guanandizão.

Conforme informações o campeonato terá 16 clubes, sendo três deles de Mato Grosso do Sul. O evento é organizado pela CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão) junto à FFSMS (Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul), o torneio tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Para o evento foi destinado R$ 60,5 mil do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

As equipes que levam o nome de Mato Grosso do Sul na competição são: Juventude AG, Associação Atlética e Escolinha do Pezão/Bayern, e Associação Atlética Pelezinho, como sede. Os demais clubes representam 13 estados: Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo.

Na primeira fase da competição, serão 16 agremiações divididos em quatro grupos, com quatro integrantes cada. O grupo A tem Clube Campestre (PB), Juventude AG (MS), APCEF/Cruzeiro Soccer (MA) e Corinthians (SP).

Já na chave B, será composta por APFS/Hope Internacional (PR), Escolinha do Pezão/Bayern (MS), Craques do Futuro/DAE (AM) e Palhoça (SC). O grupo C, vai ter o Goiás (GO), Clube do Remo (PA), Motivo (ES) e Pelezinho (MS). Já o D conta com a ADESPPE/TS Futsal (PE), Base Sporting Club (MG), Sorriso Futsal (MT) e SIAP Golden (RN).

Segundo o regulamento da competição, os times se enfrentam em rodízio simples, no sistema “todos contra todos” dentro dos grupos. O líder e o vice-líder de cada chave avançam às quartas de final. A fase eliminatória (“mata-mata”) será com jogo único até a decisão.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram