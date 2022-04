Campo Grande irá sediar etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Campo Grande foi confirmada como sede de uma das etapas do CBVP (Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia) adulto 2022, com disputas do Aberto e Top 8. As partidas serão realizadas na arena montada no Parque das Nações Indígenas, entre os dias 7 a 10 de julho.

O evento reunirá grandes duplas do vôlei de praia em MS, como atletas que representaram o Brasil nas últimas Olimpíadas e os possíveis representantes em Paris-2024.

Na temporada 2022, o Circuito Brasileiro será dividido em duas competições por etapa. O campeonato Aberto reúne as duplas entre o 8º e o 13º lugar no ranking nacional entre os inscritos, além de dois convidados e até oito parcerias classificadas pelo torneio qualifying (qualificatório). O sistema possibilita jogos mais nivelados, entre duplas de ranqueamento mais próximo.

O Top 8 será disputado pelas sete duplas mais bem ranqueadas, e um convidado especial: o campeão do Aberto anterior, que ganha o wild card como bônus pela performance. Esta é uma forma de estimular a renovação da modalidade, já que todas as duplas podem brigar por uma vaga no Circuito Mundial.

No total, a temporada terá 10 etapas do Top 8 e 15 do Aberto.

Com informações do Portal MS.