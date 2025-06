Campo Grande abre inscrições para a 4ª Copa de Futebol Amador Masculino 2025

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), promove a 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador 2025, na categoria masculina. A competição tem como objetivo incentivar a prática do futebol amador nas diversas regiões da cidade, promover o esporte como direito do cidadão campo-grandense e fortalecer as relações comunitárias por meio da integração entre os participantes.

As inscrições poderão ser realizadas de 2 a 20 de junho, até as 17h, no Ginásio Guanandizão. Cada equipe poderá inscrever até 22 atletas, sendo permitida a participação de jogadores a partir de 17 anos. Neste caso, a equipe será responsável pelo menor de idade inscrito.

A participação na competição é gratuita, mas é obrigatória a doação de 1 kg de alimento não perecível por atleta no ato da inscrição, exceto sal.

As fichas de inscrição devem ser preenchidas digitalmente, por meio de formulários disponibilizados no site oficial da Funesp, no link “Jogos”: https://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/

Os jogos acontecerão em campos localizados em diferentes regiões da cidade: Estádio Jacques da Luz; Praça do Estrela do Sul; Praça do José Abrão; Praça da Moreninha III e Praça da Moreninha II.

“A Copa Campo Grande de Futebol Amador é uma grande celebração do esporte popular e da cidadania. É um espaço de convivência, inclusão e saúde, que reforça o compromisso da prefeitura em democratizar o acesso ao esporte em todas as regiões da cidade”, destaca o diretor-presidente da Funesp, Dr. Sandro Benites.

Para mais informações, regulamento e ficha de inscrição, acesse o site da Funesp.

Com Informações da Prefeitura de Campo Grande