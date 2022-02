Com quatro partidas, Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A estreia nesta quarta-feira

A estreia do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022 começa nesta quarta-feira (2), com quatro jogos, o primeiro entre Dourados x Coxim, às 16h, depois Aquidauanense x Naviraiense, às 18h. Costa Rica x Operário, às 19h. E para fechar, Comercial x União/ABC, às 20h.

A estreia do Campeonato começa com três jogos, a primeira partida entre Dourados e Coxim, às 16 horas, no Estádio Municipal Iliê Vidal, Ninho da Águia, em Rio Brilhante. Às 18 horas, o Aquidauanense recebe o Naviraiense no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, Noroeste, em Aquidauana. O atual campeão, Costa Rica encara o Operário, às 19 horas, em casa, no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho.

Comercial e União/ABC fecham a rodada no Morenão (Estádio Universitário Pedro Pedrossian), em Campo Grande, às 20 horas. Por conta do COVID-19, os estádios terão restrição a 70% da capacidade de público.

O campeonato tem a participação de 10 clubes, divididos em dois grupos. A chave A conta com Costa Rica Esporte Clube, Operário Futebol Clube, Esporte Clube Comercial, Clube de Esportes União/ABC e SERC (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão). Já o grupo B é formado por Dourados Atlético Clube, Aquidauanense Futebol Clube, Esporte Clube Águia Negra, Clube Esportivo Naviraiense e Coxim Atlético Clube.

(Com Assessoria)