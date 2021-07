Campeonato e copa mundial de FIFA 21 são cancelados

Marcados para acontecer em agosto, o Mundial e a Copa do Mundo de FIFA 21 não irão mais ser realizados. Por conta das restrições de viagem causadas pela pandemia da Covid-19, a EA Sports decidiu cancelar os eventos que costumam finalizar o calendário competitivo de seu simulador de futebol.

A FIFA eWorld Cup, mundial de clubes, aconteceria em Londres, Inglaterra, entre os dias 6 e 8 de agosto. Já a FIFA eNations Cup, disputada por nações, seria realizada na cidade de Copenhague, Dinamarca, entre 20 e 22 de agosto.

“Os últimos desenvolvimentos não garantiriam a integridade das competições e a segurança e a saúde de todas as partes envolvidas, o que continua a ser uma prioridade para nós”, comentou a desenvolvedora em nota publicada nem seu site oficial.

Ambas as competições contariam com a participação de jogadores brasileiros. Felipe (SPQR) e Paulo “PHzin” (R10) jogariam pelo país no Xbox One, enquanto Gabriel Crepaldi (MGCF) e Paulo Neto (Atlanta United) seriam os representantes nacionais no PlayStation 4. Já na Copa do Mundo, Paulo Neto e Gabriel “PN” (R1) disputariam a competição pela eSeleção.

Assim como em 2020, a premiação que seria distribuída nos eventos cancelados será igualmente repartida entre os participantes. Os jogadores que se classificaram para o Mundial de FIFA 21 e as associações que garantiram suas vagas na Copa do Mundo vão receber os valores individualmente.

