Campeonato Brasileiro de Águas Abertas inicia o primeiro etapa no Brasil

O Campeonato Brasileiro de Águas Abertas começa neste sábado (19), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A principal competição do circuito brasileiro da modalidade chega a sua primeira etapa reunindo grandes para a disputa na Ilha do Pavão, sede do Grêmio Náutico União, que também recebe as provas da Copa Brasil e do Troféu Ana Marcela Cunha.

Segundo a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos), em Porto Alegre, o Campeonato Brasileiro terá provas de 10 km e 5 km. A Copa Brasil terá as disputas de 5 km, 2,5 km e 1,5 km. Enquanto o Troféu Ana Marcela Cunha terá as provas de 1 km e 500m. Vale lembrar que o Troféu Ana Marcela Cunha é destinado às categorias Mirim e Petiz.

Ao todo, 210 atletas participaram da etapa em Porto Alegre. No masculino, nomes como Allan do Carmo, Luiz Felipe Loureiro, Pedro Guastelli figuram entre os favoritos para provas que devem ter disputas acirradas. No feminino, Viviane Jungblut, nadando em casa, é a favorita.

