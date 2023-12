Campeões da 14ª Copa Saúde Cassems são definidos

Aliança Galácticos, Patrimonial/Versátil e Sinsapp foram os grandes campeões da Copa Cassems de 2023

Na última segunda-feira (11), foram conhecidos os campeões da 14ª Copa Saúde Cassems de Futebol Society. Na final da categoria máster, a equipe do Aliança Galácticos venceu a Associação Bombeiro Militar, por 7 a 1.

Campeão e homenageado por disputar várias edições da Copa Cassems, Flávio Luiz Vidal, valorizou a organização da competição. “A bela atitude da Cassems de valorizar os servidores, essa competição que eu afirmo categoricamente que é a mais organizada, desde o congresso técnico, uma estrutura maravilhosa, tendo zelo com a saúde do servidor público, dentro e fora de campo. Uma final dessa, ser homenageado é gratificante, uma emoção muito grande, estou muito contente. Sempre procurei participar do campeonato da Cassems, só não joguei duas vezes por estar machucado e eu sempre priorizo jogar, por ser um evento para o servidor do estado”.

O presidente da Caixa de Assistência aos Servidores de Mato Grosso do Sul, Ricardo Ayache, ressaltou a importância para a saúde que a prática de esportes tem e já planeja a próxima edição da Copa Cassems. “Nós podemos através do esporte, somar, ter um estilo de vida melhor, mais saudável, estimular a prática do exercício físico e ainda por cima poder confraternizar com os servidores, esse é o grande objetivo. O futebol é uma paixão nacional, mesmo numa fase mais complicada da Seleção Brasileira, todo mundo gosta de um bom futebol e a Copa Cassems traz isso, coroada no dia de hoje com as finais. A gente só tem a comemorar e claro já planejar a 15ª edição, no ano que vem”.

Na decisão do veterano, o time do Patrimonial/Versátil venceu a ACS PMBMMS por 2 a 1. Campeão e destaque na categoria, Reinaldo da Silva, comemorou o mais um título no campeonato. “Uma alegria muito grande, graças a Deus, é o quarto título da Copa Saúde Cassems que eu conquisto. Ano passado chegamos até a semifinal e esse ano fomos premiados com o título. Só tenho a agradecer a Cassems pela competição e premiação”.

No livre, o SINSAPP ganhou do Joaquim Murtinho, por 1 a 0. Campeão e destaque na categoria, Luís Otávio valorizou a conquista após um jogo bem disputado. “Feliz demais, a gente batalhou para isso. Ano passado conquistamos o terceiro lugar e esse ano fortalecemos e viemos para ser campeão, e graças a Deus deu tudo certo. Jogo difícil, jogo pegado, time deles também é bem qualificado, foi digno de uma final. Um campeonato bem organizado como é a Copa Cassems e a gente teve a felicidade de ser campeão esse ano”.

O evento contou também com homenagens a ex-jogadores que representaram o futebol de Mato Grosso do Sul. Revair Lopes Jesuíno, o “Tucho”, jogou pelo Operário e pelo Comercial e agradeceu a Caixa dos Servidores pela lembrança em um dia tão especial. “Eu tinha 15, 16 anos e comecei a jogar profissionalmente e desde que eu aposentei do futebol, em 1982, essa é a primeira homenagem que eu recebo. Só tenho que agradecer a Cassems”.

O coordenador da Copa Cassems, Wilson Xavier, valorizou a presença da família e o alto nível técnico da competição. “Essa 14ª edição tem sido um sucesso, nós tivemos praticamente três meses de competição, 28 equipes. Durante todo esse período nós tivemos a participação dos servidores, de suas famílias, confraternizando. Um índice técnico excelente, bons jogos, a Copa Cassems tem credibilidade, por isso estamos na 14ª edição”.

O Assessor Especial da Fundesporte, Roger Reggiori, representando o Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, salientou a importância que a competição já alcançou. “A Copa Saúde Cassems já entrou no calendário do esporte de Mato Grosso do Sul. Um exemplo para a promoção da saúde e a integração das pessoas e nós do Fundesporte, com o Governo de Mato Grosso do Sul, apoiamos totalmente esse evento e nos sentimos felizes de poder contribuir”.

Os premiados e homenageados na edição desse ano foram:

GOLEIRO DESTAQUE

Master – Clodoaldo Emerson – Aliança Galácticos

Veterano – Adriano Oliveira – ACS PMBMMS

Livre – Gabriel Silva – SINSAPP

ARTILHEIRO

Master – Juarez Martins – Aliança Galácticos – 7 GOLS

Veterano – Carlos Alexandre – Casarão/AME – 9 GOLS

Livre – Lorenzo Duarte – Cassems Aquidauana – 9 GOLS

ATLETA DESTAQUE

Master – Edy Wilton Eneas – Aliança Galácticos

Veterano – Reinaldo da Silva Santos – Patrimonial Versátil

Livre – Luís Otávio Silva Pereira – SINSAPP

EQUIPE DISCIPLINADA

Master – Patrimonial Versátil

Veterano – Associação Bombeiro militar

Livre – Joaquim Murtinho

DISPUTARAM VÁRIAS EDIÇÕES DA COPA CASSEMS:

Vanderlei Almeida de Oliveira – agente patrimonial

Robson Estevan da Silva Pedroso – bombeiro militar

Osvaldo Lemos Cardoso – servidor do poder judiciário

Amarildo de Arruda – policial militar

Altair de Oliveira da Silva – professor

Edson José Afonso Medina – policial civil

Valdir Aparecido Reynaldo – servidor da assembleia legislativa

Jair Garcete – policial penal

Flávio Luiz Vidal dos Santos – procurador de autarquia

EX-PROFISSIONAIS DO FUTEBOL DE MS

Paulo Cézar Santos da Silva

Revair Lopes Jesuíno, “Tucho”

Willian Domingos Puia

Carlos Cidreira, “Copeu”

Francisco Gonçalves Pereira, “Mestre Gonçalves”

A 14ª Copa Saúde Cassems, contou com o apoio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Águas Guariroba e com o patrocínio da Biomed, Life Med, Norem, Quality, Centro Oeste Implantes, MS Visão, Neurocor, Sicoob Ipê e Lacmed.

Com informações da Assessoria de Comunicação Cassems.

