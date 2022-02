Brooklyn Nets acerta troca de James Harden para o Philadelphia 76ers

O Brooklyn Nets acertou nesta quinta-feira (10), ”última hora” para negociações na NBA, uma troca envolvendo o astro James Harden. No novo time, o “Barba” fará uma possante dupla com o pivô Joel Embiid, principal destaque dos 76ers.

De acordo com a ESPN, os Nets trocaram James Harden e Paul Millsap com o Philadelphia 76ers. Em troca, a equipe de Nova York receberá Ben Simmons, Seth Curry e Andre Drummond, além, de dois picks de primeira rodada nos próximos drafts.

O clube de Philadelphia no momento está em 5º lugar da Conferência Leste, dentro da zona de classificação para os playoffs. Já os Nets, que vivem péssima fase, estão na 8ª posição do Leste, fora do grupo que iria para os mata-matas.

(Com ESPN)