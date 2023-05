Brasileiros brilham nos X-Games no Japão: Kelvin Hoefler conquista prata no skate street

No último domingo (14), o skatista brasileiro Kelvin Hoefler, garantiu a medalha de prata na prova de skate street dos x-games, em Chiba, no japão. Considerado um dos maiores eventos de esporte radicais do mundo, os X-Games são palco para os melhores atletas mostrarem suas habilidades. Hoefler, que também foi vice-campeão olímpico em Tóquio, impressionou os juízes ao atingir a nota de 83,66 pontos logo em sua primeira volta, conquistando assim a segunda posição.

O título da competição ficou com o prodígio japonês Ginwoo Onodera, de apenas 13 anos, que marcou incríveis 90,33 pontos e se tornou o campeão mais jovem da história do evento. Completando o pódio, o americano Jamie Foy ficou com o terceiro lugar.

Além da excelente desempenho de Hoefler, outro brasileiro também brilhou nos X-Games. No “Best Trick” (melhor manobra) da modalidade Vertical, o jovem Gui Khury, de apenas 14 anos e natural de Curitiba, garantiu a medalha de bronze. Com isso o Brasil encerrou a etapa na competição com três pódios, considerando a conquista do ouro de Rayssa leal no skate street no sábado (13).

A participação dos skatistas brasileiros nas competições internacionais tem sido cada vez mais notável, demonstrando a força e talento do país nesse esporte. A conquista de medalhas nos X-Games reforça e o talento do país nesse esporte mundial, revelando jovens talentos e consagrados como Kelvin Hoefler. Espera-se que esse sucesso inspire novas gerações e estimule o crescimento e desenvolvimento do skate no país.

Confira a baixo, a atuação do atleta ao medalhar no campeonato:

É PRAAAAAAAAAAATA! 🥈🛹🇧🇷 É de Kelvin Hoefler, nos X-Games em Chiba 🇯🇵 O brasileiro fica em 2° lugar no street masculino, novamente mostrando muita consistência. Resultado gigante do Kelvinho! 👏🏼 pic.twitter.com/gpgseXEhvE — Time Brasil (@timebrasil) May 14, 2023

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.