Brasileiro vence na Moto E em corrida interrompida por bandeira vermelha

O hino nacional brasileiro tocou na manhã deste domingo (26), na etapa da Moto E, em Assen, na Holanda. A corrida foi vencida pelo brasileiro Eric Granado nas últimas voltas, uma corrida que foi marcada pelo atraso de 30 minutos devido às condições climáticas e uma bandeira vermelha no final por conta de um acidente grave.

Agora, a Moto E entra de férias e volta às pistas no dia 21 de agosto para o GP da Áustria, no Red Bull Racing. O nome do brasileiro é um dos mais comentados na categoria e ganha mais destaque após essa vitória.

Como foi a corrida.

O início do GP de Assen, teve problemas em seu início, por conta de problemas climáticos, que ocorreram minutos antes da largada. Apesar do tempo instável, após 30 minutos de espera, os diretores de prova exigiu para que todos os pilotos usassem o pneu de chuva para o início do GP, mas nem todos seguiram o comando, o que fez novamente a corrida atrasasse para o seu início.

Por volta de 10 (horário de MS), a corrida foi iniciada. Dominic Aegerter perder a ponta para Mattia Casadei, que conseguiu pular quatro posições em uma única ultrapassagem. O brasileiro Eric Granado, seguia atrás, quando cinco voltas ao fim deu o bote em Ferrari e assumiu a terceira colocação.

O brasileiro observando a instabilidade do tempo, não demorou para atacar Aegerter, conseguindo a liderança da corrida.

Faltando três voltas para fim da corrida, Marc Alcoba e Pons, acabou se acidentando, causando bandeira vermelha. A prova foi interrompida por conta do acidente e atendimentos aos pilotos.

A direção de prova decidiu o encerramento da corrida e deu metade dos pontos aos pilotos na zona de pontuação, fazendo com que o brasileiro vencesse a corrida, seguidos por Aegerter e Casadei.

