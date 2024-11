Brasileirão segue com jogo de Vasco e Internacional nesta quinta-feira

A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro tem sequência nesta quinta-feira (21), com jogo isolado entre Vasco x Internacional. A partida será às 19h (horário de MS) no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O time carioca entra em campo ocupando a 10ª colocação, com 43 pontos. O Colorado está em quinto lugar, com 59 pontos. O confronto tem transmissão do canal Premiere.

Uma provável escalação do Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton, Mateus Carvalho, Hugo Moura, Coutinho, Emerson Rodríguez (Leandrinho), Maxime Domingues (Puma) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

O Internacional deve começar o jogo com Rochet; Aguirre, Rogel, Vitão e Renê; Fernando, Bruno Henrique, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

A rodada 34 do Brasileirão começou com Corinthians 2×1 Cruzeiro, Bragantino 1×1 São Paulo, Athletico-PR 2×0 Atlético-GO, Criciúma 0x1 Vitória, Bahia 1×2 Palmeiras, Grêmio 2×2 Juventude, Cuiabá 1×2 Flamengo e Atlético-MG 0x0 Botafogo. Na sexta-feira ainda tem Fluminense x Fortaleza.