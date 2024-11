Brasileirão fecha rodada 34 com jogo do Fluminense e Fortaleza nesta sexta-feira

O Campeonato Brasileiro fecha a 34ª rodada com Fluminense x Fortaleza na noite desta sexta-feira. A partida, marcada para as 20h30 (de MS), será no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Tricolor carioca está em 16º lugar, com 37 pontos, mesma pontuação de Criciúma e Bragantino, que estão na zona de rebaixamento. Já o clube cearense é o terceiro colocado, com 63 pontos.

Uma provável escalação do Fluminense tem Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Keno (Lima ou Serna) e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

O Fortaleza deve começar o jogo com João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Mancuso; Pochettino, Hércules, Martínez; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

20h30 Fluminense x Fortaleza (Sportv e Premiere).

Os resultados da rodada deste meio de semana foram Corinthians 2×1 Cruzeiro, Bragantino 1×1 São Paulo, Athletico-PR 2×0 Atlético-GO, Criciúma 0x1 Vitória, Bahia 1×2 Palmeiras, Grêmio 2×2 Juventude, Cuiabá 1×2 Flamengo, Atlético-MG 0x0 Botafogo e Vasco 0x1 Internacional.

A próxima rodada já terá início neste sábado com Botafogo x Vitória, Atlético-GO x Palmeiras, Juventude x Cuiabá e São Paulo x Atlético-MG. No domingo jogam Internacional x Bragantino, Bahia x Athletico-PR e Corinthians x Vasco. Na terça-feira tem Fluminense x Criciúma e Fortaleza x Flamengo. A rodada fecha na quarta com Cruzeiro x Grêmio.