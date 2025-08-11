Brasileirão fecha 1º turno nesta segunda com Juventude x Corinthians; rodada teve virada do Santos e primeira vitória do Sport

A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que marca o fim do primeiro turno, será encerrada na noite desta segunda-feira (11) com o duelo entre Juventude e Corinthians, às 19h (horário de MS), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O time gaúcho é o vice-lanterna da competição, com apenas 11 pontos, e recebe o Timão, 13º colocado, que soma 22 pontos, apenas seis acima da zona de rebaixamento. O técnico Dorival Júnior busca uma vitória para abrir vantagem em relação ao Z-4.

Resultados da rodada

O fim de semana foi movimentado. No sábado (9), o Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 1, o São Paulo fez 2 a 0 no Vitória, o Internacional superou o Bragantino por 3 a 1 fora de casa, o Botafogo goleou o Fortaleza por 5 a 0 e Bahia e Fluminense empataram em 3 a 3.

No domingo (10), Vasco e Atlético-MG ficaram no 1 a 1, o Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 1, o Santos bateu o Cruzeiro por 2 a 1 no Mineirão e o Sport surpreendeu o Grêmio ao vencer por 1 a 0, em Porto Alegre.

Virada santista no Mineirão

No Mineirão, o Cruzeiro controlou o primeiro tempo e abriu o placar aos 42 minutos, com Fabrício Bruno desviando de cabeça após escanteio cobrado por William. O goleiro Brazão, do Santos, foi destaque ao evitar que o time mineiro ampliasse.

No segundo tempo, o Santos voltou mais ofensivo e empatou aos 17 minutos, com Guilherme completando cruzamento de Gustavo Caballero. Já aos 43, Caballero recebeu passe preciso de Guilherme e finalizou rasteiro para garantir a virada. Neymar, que iniciou a partida, teve atuação discreta e foi substituído por João Schmidt na etapa final.

Com o resultado, o Cruzeiro manteve a vice-liderança, com 37 pontos, enquanto o Santos subiu para a 14ª colocação, com 21, se afastando do Z-4.

Na Arena do Grêmio, o Sport conquistou seu primeiro triunfo no Brasileirão ao vencer por 1 a 0, com gol de Matheusinho logo aos cinco minutos do segundo tempo. Mesmo com 65% de posse de bola no primeiro tempo, o Grêmio teve dificuldades para criar e caiu para a 15ª colocação, com 20 pontos — apenas quatro acima do Vasco, que abre a zona de rebaixamento.

O Sport segue na lanterna, agora com 9 pontos, mas reduziu a distância para o Vitória, primeiro fora do Z-4, que tem 18.

Jogos desta segunda-feira

Brasileirão Série A: 19h – Juventude x Corinthians (Sportv e Premiere)

Brasileiro Série B: 18h – Criciúma x Athletico-PR (Disney+); 20h30 – Paysandu x Vila Nova (Disney+).

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais