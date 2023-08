Brasileira Bárbara Domingos garante vaga histórica para os Jogos Olímpicos de Paris 2024

Uma conquista brilhante entrou para a história das ginásticas brasileiras; Bárbara Domingos assegurou uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, após impressionar com suas incríveis rotações com maças e fita no Mundial de Ginástica Rítmica 2023 em Valencia na Espanha. Esta notável façanha não apenas marca sua entrada nos Jogos Olímpicos 2024 em Paris, mas também a torna a primeira atleta brasileira na ginástica a garantir um lugar nas Olimpíadas do próximo ano.

No primeiro dia de competição, a ginasta teve a nota de 32.100 na bola e 29.800 no arco. O feito notável foi resultado do desempenho impressionante de Babi na classificatória do evento. Ela encerrou o 2° dia de competição obtendo a nota de 31.700 na fita e somou 94.500 pontos, garantindo a 14ª posição no individual geral. Babi conquistou não só uma vaga no all-around, mas também alcançando um feito inédito ao garantir sua presença na final mundial de maças com 31.700 pontos ao som de “Garota de Ipanema”. Um feito histórico na ginástica rítmica brasileira.

A emoção tomou conta das redes sociais quando a notícia se espalhou. O apelido carinhoso “Babi” encontrou um lugar no coração dos fãs, que celebraram a conquista de maneira animada. A hashtag #BabiParaParis2024 rapidamente se tornou tendência, demonstrando o orgulho e apoio unânime que a ginasta despertou.

Além do sucesso individual, a vitória de Babi tem um impacto ainda mais amplo. Ao garantir uma vaga direta para os Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil não poderá mais obter uma segunda vaga nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, que ocorrerão no final deste ano.

A conquista de Babi não é apenas resultado de seu talento e dedicação, mas também do esforço conjunto de sua equipe de treinadores e mentores. Sua treinadora, Márcia Naves, foi celebrada ao lado de Babi por sua orientação e apoio constantes.

Segue a classificação geral de ginastas que irão competir em Paris até o fechamento desta reportagem:

1. Boryana Kaleyn 2. Ekaterina Vedeneeva 3. Polina Berezina 4. Daria Atamanov 5. Viktoriia Onopriienko 6. Takhmina Ikromova 7. Margarita Kolosov 8. Fanni Pigniczki 9. Zohra Aghamirova10. Helene Karbanov 11. Barbara Domingos 12. Milena Baldasarri 13. Alba Bautista 14. Annaliese Dragan

Regras

Para se classificar para Paris 2024, as 17 melhores ginastas que se classificarem para a final de individual geral na competição, garantem a vaga olímpica para o próximo ano. A menor nota de rotação entre os 4 aparelhos, é descartada, somando apenas as demais modalidades. Países que já obtiveram a vaga, como Itália, Alemanha e Bulgária, mesmo competindo, a vaga é passada para a sucessora de pontuação.

Confira a atuação de maças da ginasta na competição;

