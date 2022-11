Brasil x Suíça: escalação é divulgada; confira

A bola vai rolar para o segundo desafio da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. Nesta segunda-feira, às 12h, o Brasil, de Tite entra em campo pelo Grupo G contra a Suíça. Com as lesões de Neymar e Danilo, existia a expectativa sobre qual a escalação Tite colocaria a campo.

A dúvida só foi sanada com a divulgação dos titulares, confira:

Militão entra no lugar de Danilo e Fred na posição de Neymar, adiantando Paquetá, que agora exerce a função de meia armador. Existia a expectativa para saber se Daniel Alves jogaria, entretanto o lateral foi barrado.

Ao contrário do Brasil, a Suíça chega com força máxima e seus principais jogadores à disposição para o jogo desta segunda-feira. O único desfalque certo é o atacante Noah Okafor, que é reserva, por causa de uma lesão muscular na coxa.

Na estreia, os suíços, que estão em segundo lugar no Grupo G, venceram Camarões por 1 a 0. Por isso, o confronto desta segunda pode definir quem terminará a primeira fase da Copa do Mundo na liderança da chave. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), CazeTV no Youtube (Streaming), SporTV, SporTV 2 (TV fechada). Confira: Brasil x Suíça: confira os destaques e como joga o adversário

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.