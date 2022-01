Brasil se prepara para o duelo contra o Paraguai

A Seleção Brasileira volta para o campo para um treinamento no Mineirão, palco da partida, nesta segunda-feira (31), a partir das 16h. O elenco fará o último treino antes do duelo contra o Paraguai, bem como o reconhecimento do gramado.

Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no domingo (29), o técnico Tite foi a campo na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, para mais um dia de treinamentos visando a partida contra o Paraguai, na próxima terça-feira (1), no Mineirão.

Depois de fazerem apenas um trabalho regenerativo no sábado (28), os jogadores que começaram a partida contra o Equador estiveram à disposição para todo o treinamento de domingo (30). Depois de um aquecimento, os jogadores fizeram um trabalho de dez contra dez em campo reduzido.

Brasil e Paraguai se enfrentam na próxima terça-feira (1), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A bola rola às 21h30 para o jogo, que terá transmissão ao vivo da Rede Globo e do Sportv. Já classificado, o Brasil é o atual líder das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, com 36 pontos. O Paraguai, por sua vez, tem 13 pontos e está em 9º lugar nas Eliminatórias.

(Com Assessoria)