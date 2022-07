Brasil garante vaga para Olimpíada e Copa do Mundo no futebol feminino

A seleção brasileira está com a vaga classificada para a Olimpíada de Paris, após o último jogo realizado na terça-feira (26) durante a Copa América feminina, o Brasil também se garantiu na Copa do Mundo, que ocorrera ano que vem na Austrália e na Nova Zelândia.

Durante o último jogo o time brasileiro venceu do Paraguai por 2 a 0, o jogo foi realizado no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga.

⚽ Jogada coletiva e o primeiro do Brasil para começar a chegar perto da final! Momentos únicos que as jogadoras nos proporcionam em campo! 🇧🇷👏 #CAFem | #VibraOContinente pic.twitter.com/wxX6h84EGy — Copa América (@CopaAmerica) July 27, 2022

Nos primeiro tempo a volante Ary Borges abriu o primeiro placar pelo time do Brasil, já no segundo que fez mais uma marcação e decretou a vitória da seleção foi a jogadora Bia Zaneratto. As jogadoras tiveram o apoio da atacante Debinha, a lateral Antônia, a meia Adriana e Tamires.

O último jogo valendo o título continental será no Estádio Alfonso López. Brasil vai encarar a Colômbia em um jogo marcado para sábado (30), às 21h (horário de Brasília).

