A seleção brasileira feminina enfrentou o time da Venezuela concorrendo a vaga para as semifinais da Copa América. O jogo que ocorreu segunda-feira (18) entre às duas equipes terminou em 4 a 0 com vitória para a seleção brasileira.

𝐑𝐮𝐦𝐨 𝐚̀𝐬 𝐬𝐞𝐦𝐢𝐟𝐢𝐧𝐚𝐢𝐬! 🇧🇷🔜 O Brasil está garantido na Fase Final da CONMEBOL Copa América Femenina Colômbia 2022 👏#CAFem | #VibraOContinente pic.twitter.com/h6vqkShcPA — Copa América (@CopaAmerica) July 18, 2022

Os destaques da partida foram as jogadoras Bia Zaneratto, Ary Borges e a jogadora Debinha que marcou os dois últimos gols da partida. A vitória do time brasileiro garantiu a vaga da seleção para as semifinais, o time se mantêm com 100% de aproveitamento durante o campeonato e também liderando com 9 pontos.

O Brasil volta ao campo durante a próxima quinta-feira (21) contra o time do Peru as 20h (horário de Brasília).

Confira a programação do jogo da Copa América feminina:

20h (horário de Brasília)

Peru x Brasil – SBT e SporTV

