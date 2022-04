Brasil fecha Pan-Americano de boxe no topo do quadro de medalhas

No Campeonato Pan-Americano de boxe, que foi disputado no Equador, o Brasil levou a melhor no quadro de medalhas, somando sete de ouro, duas de prata e três bronzes e assim conquistando doze pódios. Em segundo lugar no quadro geral ficou os Estados Unidos, com seis medalhas.

A última medalha de ouro veio com Luiz Oliveira, o Bolinha, que derrotou o norte-americano Jahmal Harvey, campeão mundial de 2021, na categoria de até 75kg. Entre os demais medalhistas estão Beatriz Ferreira que ganhou prata na categoria de até 60kg e Abner Teixeira, também com o segundo lugar, na categoria dos superpesados (acima de 92kg), sendo essa sua nova categoria, pois até ano passado ele competia até 91kg.

O vice-campeão mundial de 2021, Keno Marley, também mudou para a categoria de 92kg, já que subiu mais de 11kg desde o ano passado. No Pan, derrotou o americano Arjan Iseni e garantiu mais um ouro para o Brasil.

Os demais medalhistas foram Wanderson Silva, Beatriz Soares e Bárbara Santos com o ouro, Rebecca Santos e Isaías Filho com a prata e Viviane Pereira, Jhonatan Conceição e Ramón Souza com o bronze.