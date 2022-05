Brasil estreia hoje no Mundial de Boxe Feminino

Começa hoje (10), a campanha do Brasil no Mundial de Boxe Feminino, o evento mais importante para a modalidade depois da Olímpiada de Tóquio. O mundial está acontecendo em Istambul.

A primeira representante do Brasil será a atleta Jucielen Cerqueira Romeu, na categoria 57kg. A atleta ganhou medalha de prata no Pan-Americano de Lima, no Peru, em 2019. Já na quinta-feira (12), será a estreia de Beatriz “Bia” Ferreira, categoria até 60kg, que é atual detentora do título mundial, e também vice-campeã olímpica do ano passado.

A delegação brasileira conta ainda com Caroline Almeida, categoria até 52kg, e Viviane Pereira, categoria 75kg. O mundial teve início ontem (9), e foi o retorno do evento, após os dois anos parado devido a pandemia de Covid-19. Serão 419 atletas de 93 países, e vai até o dia 20 de maio.

The best moments of the Day 1 at the IBA Women’s World Boxing Championships are here.

Aren’t they amazing? 🔥🔥🔥 Comment which fight you are anticipating the most!#ibawwchs2022 #boxingistanbul pic.twitter.com/UwywoOL0pw

— IBA (@IBA_Boxing) May 9, 2022