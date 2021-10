Brasil enfrenta Venezuela nas eliminatórias da Copa do Mundo nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (7), a partir das 20h30 (horário de Brasília) os times Brasil e Venezuela realizaram um duelo de opostos, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar (2022), no Estádio Olímpico de La UCV (Universidad Central de Venezuela), em Caracas.

A Seleção Brasileira chega com 100% de aproveitamento com oito vitórias em oito partidas, um líder invicto da competição. O time da Vinotinto ocupa a lanterna da classificação com apenas quatro vitórias em nove partidas.

Na última quarta-feira (6), em entrevista coletiva a colocação dos jogadores foi em pauta e o técnico do Brasil, Tite explicou que haverá mudanças para o confronto com a Venezuela e revelou a equipe titular com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana, Fabinho, Éverton Ribeiro, Gerson, Lucas Paquetá, Gabriel Barbosa e Gabriel Jesus.

“A campanha permite abrir mais o leque de oportunidade. Coisa que, na campanha de 2018, não foi possível. Agora a própria campanha nos permite dar oportunidades aos atletas. É o caso do Arana”, afirma o técnico da Seleção Brasileira, Tite.

No jogo de hoje (7), o Brasil não contará com o atacante Neymar, pois está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. E, com a Venezuela não será diferente, três jogadores importantes não estarão presentes, o meia Savarino do Atlético-MG, e os atacantes Rondón, Everton (Inglaterra) e Josef Martinez, do Atlanta United.

“Temos muito respeito pela Venezuela. Tem links dos atletas que foram campeões no sub-17. Era uma equipe que sempre propunha o jogo. No Morumbi, o jogo ficou vivo. É uma equipe que vem jogando mais. Com isso, quem ganha é a qualidade do espetáculo”, afirma o técnico da Seleção Brasileira, Tite.

(Com Agência Brasil)