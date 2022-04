Bragantino e São Paulo empatam pelo Brasileirão

O Red Bull Bragantino e São Paulo empataram ontem (23) por 1 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O primeiro duelo paulista foi válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Massa Bruta aparece, provisoriamente, em terceiro lugar na tabela, com cinco pontos, mas deve perder posições na rodada. O Tricolor, com um ponto a menos, ocupa a quinta colocação e também pode cair na classificação ao longo do fim de semana.

No primeiro minuto do jogo o Bragantino abriu o placar com o gol do atacante Alerrandro. Mesmo com maior presença ofensiva, o São Paulo passou em branco na primeira etapa, mas buscou o empate com Éder aos 24 minutos do 2º tempo. O tricolor quase virou o placar aos 39, ao receber passe do meia Igor Gomes e tocar por cima de Cleiton, na saída do arqueiro, mas acertar a trave.

Nos acréscimos, o técnico Rogério Ceni foi expulso por reclamação.

Ficha técnica:

Bragantino 1 x 1 São Paulo

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Alerrandro (1’/1ºT), para o Red Bull Bragantino; Éder (24’/2ºT), para o São Paulo

Cartões amarelos: Aderlan, Léo Realpe, Ramon, Hyoran e Carlos Eduardo, pelo Red Bull Bragantino; Diego Costa, Éder e Rogério Ceni, pelo São Paulo

Cartões vermelhos: Rogério Ceni, pelo São Paulo

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Kevin Lomonaco, Ramon; Jadsom (Léo Ortiz), Weverson (Eric Ramires), Miguel (Hyoran); Tubarão (Helinho), Alerrandro (Ytalo) e Carlos Eduardo. T.: Maurício Barbieri.

São Paulo:Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Léo (Welington); Andrés Colorado (Éder), Igor Gomes, Rodrigo Nestor (Pablo Maia), Patrick (Alisson); Nikão (Rigoni) e Calleri. T.: Rogério Ceni.