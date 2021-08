Botafogo vence Vasco em clássico na Série B. E esta vitória é a terceira seguida em busca de um lugar de volta na série A do Brasileirão. O jogo no Nilton Santos foi 2 a 0 com gols de Chay e Diego Santos. O time da Estrela Solitária não viu o Gigante da Colina em campo.

Jogando em casa, os gols saíram no começo e no fim da partida para chegar a nona colocação da tabela. isto é apenas quatro pontos do G-4. O primeiro gol saiu logo aos dois minutos com Chay. Mas, perdeu boas oportunidades ao longo da partida e só foi aproveitar no fim do segundo tempo com Diego Gonçalves.

Como donos do campo, o Botafogo tinha obrigação de jogar mais que o rival carioca. Assim fez tanto na defesa quanto no contra-ataque.

Agora o Clube da Estrela Solitária fica de folga a semana toda e só volta a campo no domingo, às 16h (MS), no mesmo lugar contra a Ponte Preta. Já o Vasco enfrenta um engasgado São Paulo, que já chega em São Januário com 2 a 0 contra os cariocas. O jogo é às 20h30 (MS), pela volta, nas quartas de final da Copa do Brasil.

Então, assistiu o jogo? Foi Justo: Botafogo vence Vasco em clássico na Série B?

