Botafogo empata e avança em 2º na Sul-Americana em possível adeus de Castro

O Botafogo empatou por 1 a 1 com o Magallanes, no Nilton Santos, e ficou com a vaga para as oitavas de final da Sul-Americana.

O gol do Botafogo foi marcado por Marlon Freitas, aos 19 minutos do primeiro tempo. Zapata igualou para o Magallanes, aos 35 minutos da etapa final.

A partida marcou o possível adeus do técnico Luís Castro, que assinou com o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. O treinador português foi alvo de críticas da torcida antes e após o jogo.

O Alvinegro terminou na segunda colocação do Grupo A, com dez pontos, atrás da LDU, que fez 12.

A equipe brasileira enfrentará na primeira fase do mata-mata do torneio o Patronato (ARG), que vem da Libertadores. Os jogos serão realizados nas semanas de 12 e 19 de julho.

O Botafogo volta a campo no domingo (2) para enfrentar o Vasco, pelo Brasileiro.

Como foi o jogo?

O Botafogo dominou o primeiro tempo, mas teve um desempenho oscilante na etapa final. A defesa alvinegra vacilou no meio-campo, permitindo que Zapata empatasse para o Magallanes após o intervalo.

Autor do gol, Marlon Freitas, foi expulso aos 23 minutos do segundo tempo e deixou o time da casa com um a menos. Além disso, o jogo contou com a despedida de Joel Carli se dos gramados.