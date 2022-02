Botafogo anuncia a saída do técnico Enderson Moreira

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Enderson Moreira não é mais técnico do Botafogo. O treinador foi demitido nesta sexta-feira (11), em meio às mudanças no departamento de futebol do clube alvinegro, já gerido pelo americano John Textor.

Internamente, a permanência já era apontada como improvável desde que se tomou ciência dos novos rumos da pasta —e o adeus acabou se concretizando.

Ele deixa o Botafogo após 31 partidas, nas obteve 20 vitórias, 7 empates e 4 derrotas —o último compromisso à beira do gramado foi no revés, de virada, para o Fluminense na quinta (10), pelo Campeonato Carioca, no qual é o terceiro colocado.

Enderson chegou a General Severiano em julho do ano passado, para substituir Marcelo Chamusca. Ao fim da temporada, conseguiu o grande objetivo, que era o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, ainda se sagrou campeão da Série B.

Após negociações, renovou para 2022, mas teve um início de ano conturbado. Ainda no fim de 2021, o Botafogo anunciou o acerto com Jhon Textor para a venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), e houve uma estagnação no futebol do clube até que todo o processo fosse concluído.

Após o empate com o Boavista na estreia no Estadual, o comandante criticou o momento de transição e indicou um time atrasado na busca por reforços. “Sabemos da grandeza do Botafogo e sempre precisamos ter equipes que possam buscar títulos e as primeiras colocações. O clube vive hoje um momento de transição, o que é terrível para nós que estamos aqui, porque a gente não consegue dar um passo à frente, porque tem situações a serem definidas”, disse.

“Na verdade, não conseguimos avançar em função dessa negociação do clube. Estamos esperando para que possamos nos movimentar no mercado. Claro que estamos saindo bem atrasados, porque muita coisa já podia ser definida e, talvez, hoje tivéssemos uma equipe diferente”, completou, em outro momento.

Depois da vitória sobre o Nova Iguaçu pela terceira rodada, no último dia 2 de fevereiro, porém, Enderson mudou o tom e apontou que o “clube tem de ter um processo bem definido de contratação”. “É um momento de transição, em que temos de ter paciência, tranquilidade, para que as coisas possam ser feitas da melhor forma possível”, afirmou.