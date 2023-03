Atuesta tem grave lesão no joelho e passará por cirurgia

O Palmeiras informou nesta quarta-feira (1º) que o meio-campista Atuesta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e será submetido a uma cirurgia nos próximos dias.

A lesão aconteceu no treino dos reservas do último domingo (26), após a vitória do Palmeiras por 2 a 1 contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista.

Campeão da Copinha substitui o colombiano

Pedro Lima, meio-campista de 19 anos, recebeu a oportunidade de treinar com a equipe principal. O jovem se destacou na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano e nos títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil da categoria no ano passado.

Próximo jogo

A equipe de Abel Ferreira volta a campo no próximo domingo (5), às 16h (de Brasília), contra o Guarani, pela última rodada da fase de grupos do Paulista.

O Palmeiras já sabe que vai enfrentar o São Bernardo na próxima fase, mas quer vencer para garantir a primeira colocação geral da competição e a vantagem de decidir os duelos eliminatórios em casa.