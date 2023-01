Atlético de Madrid anuncia a contratação do atacante Memphis, ex-Barcelona

O atacante holandês, Memphis Depay vai jogar pelo Atlético de Madrid (ESP) na temporada 2022/23. A negociação foi confirmada na manhã de hoje (20), pelas redes sociais do clube madrileño. O atleta, de 28 anos, custou três milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões, na cotação atual) fixos.

Segundo o jornal O Globo, a negociação entre clubes também inclui a opção de compra preferencial e não vinculativa ao jogador Yannick Carrasco ao Barcelona (ESP). O belga de 29 anos está em sua segunda passagem pelo Atlético de Madrid, sendo contratado por 15 milhões de euros.

Memphis chega ao Atleti como substituto ao português João Félix, emprestado ao Chelsea (ING) até o fim desta temporada, mas sem opção de compra ao clube londrino.

O holandês chegou ao Barcelona na temporada passada, sem custos, após não renovar com o Lyon (FRA), onde ficou por cinco temporadas. Na época, Memphis foi um pedido do então técnico Ronald Koeman na temporada 2021/2022. Ele perdeu espaço no clube da Catalunha após a chegada de Xavi no comando técnico. Memphis no Barcelona tem 14 gols e duas assistências em 42 partidas.

O Atlético de Madrid é o quinto clube na carreira de Memphis. Antes, ele passou pelo PSV Eindhoven (HOL), Manchester United (ING) e Lyon (FRA). O atacante atualmente é o segundo maior artilheiro da história na Holanda com 43 gols e está apenas a 7 gols de Robin van Persie.

🇳🇱 ¡@Memphis es nuevo jugador rojiblanco! 🔴⚪ 🖊 El internacional neerlandés ha firmado con nuestro club por lo que resta de temporada y dos campañas más. ➡ https://t.co/jSIshAR3Rx 👋 ¡#BienvenidoMemphis! 😊 pic.twitter.com/zvT0rKNC9U — Atlético de Madrid (@Atleti) January 20, 2023

