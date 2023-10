Atleta de MS fica na quinta colocação em mundial de atletismo na França

A sul-mato-grossense Silvânia Costa terminou a sua participação no campeonato mundial de Atletismo, em Paris, na quinta colocação. A prova também teve a participação da saltadora paranaense Lorena Spoladore, que conquistou a sua primeira medalha no mundial.

Spoladore saltou 4,91m pela classe T11 (com deficiência visual). Ela ficou com a segunda colocação na prova. A disputa foi vencida pela uzbeque Asila Mirzayorova, que atingiu a marca de 5,13m.

Na tarde de hoje (10), será a vez do sul-mato-grossense, Yeltsin Jacques, que estará presente na prova dos 5 mil metros. O outro brasileiro que também segue na competição é Júlio César Agripino.

O Brasil está sendo representado no mundial em Paris (FRA), por 54 atletas de 19 Estados. A maioria dos participantes é nascida é do estado de São Paulo, de 14 dos 54 competidores com deficiência.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.