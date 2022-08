Athletico e Flamengo se enfrentam para decidir vaga na semi da Copa do Brasil

Athletico e Flamengo se enfrentam hoje (17), às 21h30 (Brasília), na Arena da Baixada. A partida é válida pelas quartas da Copa do Brasil. O jogo de ida foi um empate por 0 a 0. O gol como visitante não é critério de desempate. Então, igualdade na soma dos placares leva a disputa para os pênaltis.

No primeiro jogo o Flamengo foi melhor. Pressionou a equipe paranaense durante os 90 minutos, teve boas chances de abrir o marcador, mas faltou capricho. Além disso, o Athletico realizou uma retranca declarada. Com um pouco de sorte, mas também competência, o time de Felipão conseguiu levar a decisão para sua casa.

O Athletico vem de goleada sofrida por 5 a 0 para o próprio Fla no Brasileirão – ambos com o time reserva, no Rio de Janeiro. Antes, o Furacão venceu o Estudiantes em La Plata e garantiu classificação para semifinal da Libertadores. Dentro da Arena, a equipe rubro-negra não perde desde 17 de abril, ainda sob o comando de Fábio Carille. Com Felipão, são nove vitórias e quatro empates em 13 jogos.

O último resultado dos times coloca desconfiança sob o Athletico, afinal, mesmo com os times reservas, foi uma goleada de 5 a 0. Entretanto, Felipão acredita que serão jogos completamente diferentes, dado o fator eliminação.

“Temos que pensar que é um jogo que vale a classificação, que jogamos em casa, um confronto que jogaremos com mais especialistas nessa bola aérea. Não podemos cometer os mesmos erros. Vamos ver se a gente consegue fazer que não seja perturbador para o nosso time perder um jogo”, disse o treinador durante coletiva, após a derrota para o Rubro-Negro.

O Flamengo chega à Arena da Baixada com o moral alto. A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior venceu as últimas cinco partidas, e detém invencibilidade de 10 jogos nas três competições que disputa. Após a chegada do treinador, o Flamengo passou a ser avassalador em seus jogos.

Prováveis escalações de Athletico x Flamengo

Athletico

O técnico Felipão faz mistério em relação ao time que vai iniciar a partida. No Maracanã, ele utilizou uma formação com três zagueiros e com o meio de campo reforçado (três volantes). A tendência é de que ele mantenha a base do sistema, mas sem Erick e com a entrada de Pablo ao lado de Cuello, além de Terans como meia-atacante.

Provável time: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Matheus Felipe (Nico Hernández); Khellven, Hugo Moura, Fernandinho, Terans e Abner Vinícius; Pablo e Cuello.

Flamengo

Entre os desfalques do Flamengo esta noite estão David Luiz e Thiago Maia, que cumprem suspensão. No lugar deles, Dorival Júnior pode optar por escalar Fabrício Bruno e Vidal, respectivamente. Após o último treino antes do embarque para Curitiba na tarde de ontem (16), o clube publicou a lista de relacionados.

Provável time: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Arturo Vidal, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.

