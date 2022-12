Argentina e Croácia disputam semifinal nesta terça-feira

Argentina e Croácia duelam na semifinal da Copa do Mundo nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília). A Albiceleste é tratada como favorita para chegar na final da competição em busca do tão sonhado tricampeonato, enquanto os europeus buscam alcançar a decisão pela segunda vez consecutiva.

Quem chegar à final terá como adversário o vencedor de França x Marrocos, jogo da outra semifinal. Os argentinos querem mais uma chance de disputar a final do Mundial, após o vice-campeonato em 2014. Em sua última participação, Messi espera acabar com o jejum de 36 anos do país sem levantar a taça da Copa. Já os croatas repetem a surpresa da Copa do Mundo de 2018 e chegam longe na competição, deixando pelo caminho a Seleção Brasileira.

A Argentina não sabe o que é perder uma semifinal de Copa do Mundo. Todas as vezes que chegou, foi à final. Contra a Croácia, a meta é alcançar a quinta decisão na busca pelo primeiro título no último ato de Lionel Messi, que se despede da Copa do Mundo.

Pelo lado croata, a aposta segue sendo Modric. Aos 37 anos, o camisa 10, capitão e grande líder da seleção segue orquestrando o time em campo. Contando com o apoio de Brozovic e Kovacic, o trio vem ditando o ritmo das partidas no meio de campo.

Retrospecto

O restrospecto geral do duelo Argentina x Croácia é equilibrado. Em cinco jogos, foram duas vitórias para cada lado e um empate. Em Mundiais, houve duas partidas. Na fase de grupos da Copa de 1998, os argentinos venceram por 1 a 0. Na primeira fase da Copa da Rússia, em 2018, a Croácia aplicou um contundente 3 a 0. Essa foi a última partida entre as seleções, considerando amistosos e quaisquer competições.

Prováveis escalações

O treinador tem uma dúvida e três possibilidades distintas para enfrentar a Croácia nesta terça-feira. O atacante Di María, o zagueiro Lisandro Martínez e o volante Paredes disputam vaga entre os titulares, mudando o esquema com a escolha de cada um deles.

Time provável: Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Messi, Julián Álvarez e Di María

A imprensa croata aposta que Pasalic, titular contra a seleção brasileira, dará lugar a Vlasic entre os 11 iniciais. Assim, a proposta de ter um meia na ponta direita é mantida. Kramaric deve seguir como centroavante, embora Petkovic tenha marcado gol importante contra o Brasil.

Time provável: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Modric e Kovacic; Vlasic (Pasalic), Kramaric e Perisic.

