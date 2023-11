Arbitral da Série A será na próxima semana e clubes da Capital deve jogar sem público

Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), definir o calendário para 2024, abrindo espaço para o início estaduais pelo Brasil no dia 21 de janeiro, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), deve reunir nos próximos dias com os clubes integrantes da Série A, para definir as datas do Estadual.

Em entrevista pela Rádio Esporte MS, o diretor de competições da federação, Marco Tavares, disse que aguarda a definição dos clubes na Série B, para agendar a reunião para debater o calendário do futebol estadual.

Conforme informações da federação, o campeonato Sul-Mato-Grossense precisa começar no dia 21 de janeiro, prazo máximo conforme exige a lei. A publicação oficial precisa ser divulgada 45 dias antes do início. Por isso, a reunião deve ser agendada para o dia 5 de dezembro.

Outro grande problema que os clubes vem enfrentando na Série B, é as situações de laudos dos estádios da Capital. Hoje, o time do Operário precisa buscar alternativas para jogar.

Atualmente, o Morenão passa por uma reforma e será entregue oficialmente somente em 2025. A outra alternativa é o Estádio Jacques da Luz, mas para jogar no complexo, vai precisar entrar em campo, sem a presença do torcedor.

