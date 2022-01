Aquidauanense enfrenta o Tanabi após derrota na estreia da Copinha

O Aquidauanense entra em campo pela Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior).Aquidauanense O time sul-mato-grossense encara o Tanabi, time da cidade sede do Grupo 2, às 12h, horário de Mato Grosso do Sul, no estádio Prefeito Alberto Victolo.

A partida é válida pela 2ª rodada da competição. Na estreia, os sul-mato-grossenses foram derrotados pelo Vila Nova – GO pelo placar de 2 a 0 e precisam da vitória para permanecer com chances de classificação.

Já os donos da casa empataram em dois gols contra o Guarani na rodada inicial e somam um ponto.

No outro jogo da chave, Vila Nova e Guarani se enfrentam às 14h15 (horário de MS).

A rodada final acontece no dia 10 de janeiro. O Aquidauanense encara o Guarani às 12h (horário de MS) e o Tanabi enfrenta o Vila Nova, às 14h15 (horário de MS).

(Com Dourados News)