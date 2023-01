Aquidauanense aposta na molecada para surpreender no Estadual

Com o elenco renovado, o Aquidauanense aposta na molecada para tentar conquistar o seu primeiro título do Campeonato Sul-mato-grossense. Das carinhas novas, apenas 4 nomes é velho conhecido do Azulão, que promete aos seus torcedores surpreender no estadual.

Os velhos conhecidos da torcida são: Ilgner (ZAG), Matheus Luciano (lateral direito), Julio César (meia) e Bruno Chaves (atacante). O comando do Azulão, segue nas mãos de Mauro Marino, que renovou o seu contato. Ele é o treinador com mais partidas na história do clube.

Segundo informações do Aquibancada MS, Mauro recebeu diversos jogadores do interior paulista e terá a missão de surpreender no Estadual. O Azulão, foi três vezes vice-campeão (2011, 2019 e 2020), todas elas, sob o comando do atual técnico.

O Aquidauanense estreia no campeonato sul-mato-grossense, neste domingo (22), no Douradão, contra o time da casa, o Dourados. A partida será às 15h30 e os ingresso já estão a venda.

