Após Vitória, Flamengo ganha “reforço”– Já classificada, a equipe do Flamengo conheceu o adversário da próxima partida das quartas de final da Libertadores e pode ganhar reforço. Na tarde desta sexta-feira (23), se apresentou no Ninho do Urubu e realizou apenas um treino, como de costume após vencer o jogo por 4 a 1 contra o Defensa y Justicia, em Brasília.

Thiago Maia apareceu em destaque, treinando com a equipe sem apresentar nenhuma limitação. O jogador não esteve presente nas duas últimas partidas do Flamengo. Segundo o time, ele segue a programação de retorno gradual, reforçando o joelho.

A expectativa é que Thiago Maia reforce o plantel e fique disponível para Renato Gaúcho na partida deste final de semana, contra o São Paulo. Outra opção era Piris da Motta que segue em tratamento após sentir dores no tendão de Aquiles, problema que tirou o atleta das últimas partidas.

Ciente de quem irá enfrentar nas quartas de final, os jogadores de Renato mudaram o posicionamento, voltando as atenções para o Brasileiro. Neste domingo (25), às 16h, a partida será contra o Maracanã, na corrida para chegar perto do G-4. O time está com 18 pontos e dois jogos atrasados, ocupando a sexta posição na tabela.

Após a vitória por 4 a 2 sobre a Alemanha, na estreia da seleção olímpica masculina brasileira nesta quinta-feira (22) na Olimpíada de Tóquio (Japão), o técnico André Jardine fez questão de destacar o futebol apresentado no primeiro tempo da seleção, quando a equipe já saiu para o intervalo vencendo por 3 a 0.

“Realmente o primeiro tempo, sobretudo, ficou muito perto da perfeição. Acho que valeu muito a pena estudar a maneira que a Alemanha jogou, especialmente, a Eurocopa sub-21, com o mesmo treinador e a mesma base de equipe. Então conseguimos montar uma estratégia que foi muito bem sucedida, muito pelo comprometimento de todos os atletas.” disse Jardine em entrevista coletiva.

