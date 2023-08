Após se lesionar, Caio Souza não participará do Mundial de Ginástica Artística na Bélgica

No final do próximo mês, o Brasil enfrentará um desfalque significativo na equipe masculina de Ginástica Artística durante o Mundial, realizado na Bélgica. O atleta Caio Souza, principal generalista da equipe, sofreu uma grave lesão no tornozelo durante um treino na última quinta-feira (3). Após exames de imagens, foi constatada uma ruptura total no tendão de Aquiles, exigindo uma intervenção cirúrgica ainda nesta semana.

Conhecido por sua excelência e conquistas, Caio é uma figura proeminente na equipe brasileira de ginástica. Ele é o atual campeão do individual geral nos Jogos Pan-Americanos e alcançou a final olímpica do salto sobre a mesa em Tóquio-2020. No início deste ano, o ginasta demonstrou sua boa forma ao conquistar quatro medalhas na etapa da Copa do Mundo de ginástica artística, realizada na Croácia.

A recuperação para esse tipo de lesão costuma levar entre seis e oito meses, deixando Caio Souza fora do Campeonato Mundial da Antuérpia e dos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023, que ocorrerão nos próximos meses. Sua ausência representa uma preocupação para as chances do Brasil de classificar uma equipe completa na ginástica artística masculina para os Jogos Olímpicos de Paris, já que o atleta costuma obter notas importantes para o time em todos os aparelhos.