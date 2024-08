Ana Patrícia e Duda batem canadenses e conquistam o ouro no vôlei de praia em Paris

As brasileiras Ana Patrícia e Duda garantiram a medalha de ouro após jogo acirrado contra as canadenses Brandie e Melissa, no vôlei de praia, na final da tarde desta sexta-feira (9), em Paris, durante as Olimpíadas 2024.

Depois de virar sobre as canadenses Brandie e Melissa no primeiro set, a dupla acabou se desestruturando na segunda parcial, mas voltaram entrosadas no tie-break e conquistaram o ouro olímpico, com a vitória por 2 sets a 1 sobre as adversárias, com parciais de 26/24, 12/21 e 15/10. As brasileiras quebraram um jejum de 28 anos de ouro para o vôlei de praia feminino do Brasil.

As canadenses entraram em quadra confiantes, mostrando maior volume de jogo. Sem deixar a bola cair, Melissa e Brandie abriram seis pontos de vantagem: 8 a 2. Duda e Ana Patrícia cometeram alguns erros importantes, mas surpreenderam as adversárias quando conseguiram se acertar em quadra. Ana chegou a salvar uma bola com a cabeça, até a virada chegar em 18 a 17.

O set se estendeu bastante, disputado ponto a ponto. A vitória veio com uma demonstração de talento de Duda, que passou de manchete e surpreendeu as adversárias em 26 a 24.

