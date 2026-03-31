Amistoso da Copa: Brasil enfrenta Croácia hoje (31), às 20h

Brasil e Croácia se encontram nesta terça-feira (31), pela primeira vez desde as quartas de final da Copa do Mundo do Catar, em 2022. As seleções se enfrentam em amistoso às 20h (de MS), no estádio Camping World, em Orlando, nos Estados Unidos.
A partida terá transmissão na TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Denílson. Já o sportv exibe a partida com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Eric Faria e Ricardinho. A getv transmite com Jorge Iggor narrando e Bruno Formiga e Luana Maluf nos comentários.
Amistosos da Seleção Brasileira 2026
Mais do que uma revanche pela eliminação no Catar, o duelo desta terça oferece ao Brasil a última oportunidade de testes e observações antes de Carlo Ancelotti fechar a lista de convocados para a Copa. Os próximos amistosos, contra Panamá e Egito, já serão com os 26 jogadores chamados para o Mundial.
Enquanto o Brasil vem de derrota para a França, por 2 a 1, na última quinta, a Croácia chega embalada pela vitória sobre a Colômbia, pelo mesmo placar.
Brasil – técnico: Carlo Ancelotti
A Seleção deve ter cinco mudanças na escalação em relação ao jogo contra a França. Para os lugares do lateral-direito Wesley e do atacanta Raphinha, ambos cortados por lesões na coxa, Ancelotti indicou que os escolhidos foram Ibañez e Luiz Henrique. Na zaga, Marquinhos volta a ser titular. Ele está recuperado de dores no quadril, que o deixaram fora da última partida, e entra no lugar de Bremer.
As outras alterações esboçadas por Ancelotti foram as entradas do meio-campista Danilo, no lugar de Andrey Santos, e de João Pedro, na vaga de Gabriel Martinelli – assim, Vini Jr deve jogar mais aberto pelo lado esquerdo. Já no gol, a tendência é que Bento seja o escolhido dando sequência ao rodízio feito pelo italiano nas últimas Datas Fifa.
Provável escalação: Bento, Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Jr.
Desfalques: Alisson, Gabriel Magalhães, Alex Sandro, Raphinha e Wesley (cortados).
Croácia – técnico: Zlatko Dalic
Os europeus mantiveram a base de 2022, mas também agregaram novos valores à seleção. 13 jogadores que estiveram nas quartas de final contra o Brasil, no Catar, foram convocados para esta data Fifa.
Segundo a imprensa croata, o técnico Zlatko Dalic pensa em mexer no esquema tático em relação ao jogo contra a Colômbia, na última quinta. A formação com três zagueiros daria lugar a um 4-2-3-1, com o retorno do craque Modrić entre os titulares.
Provável escalação: Livaković; Stanisić, Sutalo, Ćaleta-Car e Jakić; Modrić e P. Sucić; Kramarić, Baturina e Perisić; Budimir.
Desfalques: Gvardiol e Kovacic (fora da convocação por lesões)
Arbitragem