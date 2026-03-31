Amistoso da Copa: Brasil enfrenta Croácia hoje (31), às 20h

A partida terá transmissão na TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Denílson. Já o sportv exibe a partida com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Eric Faria e Ricardinho. A getv transmite com Jorge Iggor narrando e Bruno Formiga e Luana Maluf nos comentários.

Amistosos da Seleção Brasileira 2026

Mais do que uma revanche pela eliminação no Catar, o duelo desta terça oferece ao Brasil a última oportunidade de testes e observações antes de Carlo Ancelotti fechar a lista de convocados para a Copa. Os próximos amistosos, contra Panamá e Egito, já serão com os 26 jogadores chamados para o Mundial.