América-MG x Corinthians: confira onde assistir e prováveis escalações

O confronto contra o América-MG também marcará o reencontro corintiano com o técnico Vagner Mancini, primeiro treinador do Timão na ‘Era Duílio’, atual presidente do clube alvinegro. De toda forma, Mancini era ‘herança’ do mandatário anterior, Andrés Sanchez.

O Corinthians venceu o Fluminense na última rodada do Brasileirão que disputou. No jogo passado, pela Copa do Brasil, conseguiu a classificação às quartas de final com vitória nos pênaltis sobre o Atlético-MG. É a melhor sequência de Vanderlei Luxemburgo no cargo.

Onde assistir

A partida será transmitida pela TV fechada, no Premiere (para todo o Brasil).